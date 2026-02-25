Congresso definiu em lei que os juros do rotativo e do parcelado não poderiam ultrapassar 100% do principal da dívidaJcomp/Freepik
Juro médio do rotativo do cartão de crédito cai a 424,5% ao ano em janeiro, mostra BC
Taxa do parcelado passou de 188,1% para 194,9%
Câmara aprova acordo entre Mercosul e União Europeia
Proposta cria uma área de livre comércio entre os dois blocos
Dólar cai a R$ 5,12 com busca por divisas emergentes e pesquisa eleitoral
Crescimento do apoio a Flávio Bolsonaro é enxergado como um passo relevante para a possível mudança da política fiscal do País
Juros subiram para famílias e empresas em janeiro, mostra BC
Taxa média avançou 6,7 pontos percentuais em 12 meses
Procon-SP: 4 em cada 10 usuários de bets já se endividaram após apostarem em jogos on-line
Pesquisa aponta que 52,4% dos usuários comprometem parte significativa da renda em bets
Perfil de motorista da Uber é sobretudo masculino com ganhos de US$ 7 por hora na América Latina
Pesquisa revela que 57% dos condutores possuem nível superior
Vendas do Tesouro Direto batem recorde em janeiro
Volume investido ficou em R$ 12,02 bilhões no mês passado
