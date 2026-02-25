Preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,59 o litro, em São Paulo - Cléber Mendes/Agência O Dia

Preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,59 o litro, em São PauloCléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 25/02/2026 08:33 | Atualizado 25/02/2026 08:34

Os preços médios do etanol hidratado subiram em nove Estados, caíram em outros oito e no Distrito Federal e ficaram estáveis em oito na semana encerrada no dia 21 de fevereiro No Amapá não houve medição. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.



Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol ficou estável na comparação com a semana anterior, a R$ 4,65 o litro.

Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço tmabém ficou estável em R$ 4,46 o litro.



A maior alta percentual na semana, de 7,11%, foi registrada em Alagoas, de R$ 4,78 para R$ 6,24 o litro. A maior queda, de 1,96%, ocorreu no Distrito Federal, de R$ 5,10 para R$ 5,00 o litro.



O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,59 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,83, foi observado no Rio Grande do Sul. Já o menor preço médio estadual, de R$ 4,25, foi registrado em Mato Grosso do Sul, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amazonas, de R$ 5,48 o litro.



Competitividade



O etanol não era competitivo em relação à gasolina em nenhum Estado na semana encerrada em 21 fevereiro. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 73,81% ante a gasolina, portanto desfavorável em comparação com o derivado do petróleo, conforme levantamento da ANP compilado pelo AE-Taxas.



Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.