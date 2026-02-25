São mais de 620 milhões de ofertas, com possibilidade de pagamento via Pix - Divulgação

São mais de 620 milhões de ofertas, com possibilidade de pagamento via PixDivulgação

Publicado 25/02/2026 10:11

Rio - Começou na última segunda-feira (23) o Feirão Serasa Limpa Nome, onde os consumidores inadimplentes podem renegociar as suas dívidas com descontos que chegam até 99%. Na ação que será realizada até o dia 1º de abril, os clientes podem fazer todo o atendimento de forma on-line nos canais digitais da Serasa ou presencialmente nas agências dos Correios.

Participam da iniciativa mais de 2,2 mil empresas parceiras de inúmeros segmentos, como bancos, securitizadoras (empresas que compram dívidas), financeiras, empresas de telefonia, varejo, universidades e outros.

As negociações ocorrem por telefone, de forma online, pelo site, aplicativo e WhatsApp oficial da empresa, e presencialmente, em mais de 7 mil agências dos Correios em todo o país. De acordo com a Serasa, as ofertas e condições são as mesmas em todos os canais, digitais ou presenciais.

Também é possível negociar contas de luz, água, gás e outros serviços essenciais, dependendo das empresas que são parceiras de cada região do país. Ao todo, são 620 milhões de dívidas com ofertas de negociação.

Só no estado do Rio de Janeiro, mais de 13 milhões de consumidores têm acesso a 59 milhões de ofertas, com oportunidade de quitação via Pix, garantindo a baixa da negativação instantânea e o nome limpo na hora, além da possibilidade de reflexo positivo imediato no Serasa Score.



Até o momento, o estado é o segundo com o maior número renegociações. Em acordos de até 24 mil, foram registrados mais de 38,3 mil tratados. Já nos de 18 mil, foram fechadas mais de 30,3 renegociações.

Crescimento da inadimplência no país

A nova edição do Feirão ocorre em meio a um cenário de avanço da inadimplência no país. De acordo com o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa, o Brasil encerrou o mês de janeiro com 81,3 milhões de consumidores inadimplentes, um crescimento de 71.317 pessoas em relação a dezembro de 2025.

Atualmente, o país soma 327 milhões de débitos ativos, que totalizam R$ 524 bilhões em dívidas. Entre os principais segmentos responsáveis pelas pendências financeiras estão bancos e cartões de crédito (26,3%), contas básicas (22%) e empresas financeiras (19,8%) — instituições que oferecem crédito, mas não se enquadram como bancos tradicionais.

No estado são mais de 7,9 milhões de inadimplentes com 30 milhões de dívidas que somam R$ 51 bilhões. Os principais débitos

Ainda assim, a busca pela regularização financeira segue elevada. Na última edição do Feirão Serasa Limpa Nome, realizada entre novembro e dezembro do ano passado, os brasileiros fecharam mais de 10,2 milhões de acordos, evidenciando o interesse crescente da população por alternativas que viabilizem a retomada do equilíbrio financeiro.

"A inadimplência não é apenas um reflexo de atrasos pontuais, mas de um contexto econômico que pressiona o orçamento das famílias e dificulta o planejamento financeiro de longo prazo", afirma Aline Maciel, diretora da Serasa.

"Por isso, o Feirão vai além da negociação de dívidas e pode ser o primeiro passo de uma jornada de educação financeira, ao permitir que o consumidor entenda sua situação, renegocie compromissos em condições mais justas e volte a planejar o futuro com mais clareza", acrescentou.



Como negociar

Para aproveitar as ofertas, os consumidores de todo o país podem consultar os canais oficiais da Serasa e negociar com descontos de forma on-line:



- App Serasa no Google Play e App Store

- Site: http://www.serasalimpanome.com.br

Além do ambiente digital, o feirão também conta com atendimento presencial gratuito nas mais de 7 mil agências dos Correios espalhadas pelo território nacional sem qualquer cobrança de taxa até 1º de abril.

Para realizar a negociação, basta que o titular da dívida apresente um documento oficial com foto. As ofertas e condições disponíveis nas agências são as mesmas que constam no site e no aplicativo da Serasa.

"Os Correios têm um papel fundamental na prestação de serviços à população, especialmente por estarem presentes em todo o país. Essa parceria com o Serasa amplia o acesso da população à negociação de dívidas, levando informação, orientação e oportunidades reais de regularização financeira a quem mais precisa", ressaltou o presidente dos Correios, Emmanoal Rondon.