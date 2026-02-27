Mounjaro pode reduzir mortalidade por insuficiência cardíaca em pessoas com obesidadeDivulgação
Doses mais altas de Mounjaro chegam ao Brasil em março; entenda as recomendações
O medicamento, cujo princípio ativo é a tirzepatida, é indicado para o tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade
Alckmin diz que encaminhou à casa Civil proposta de salvaguardas do acordo Mercosul-UE
Vice-presidente espera que cooperação entre blocos seja aprovada pelo Senado em 'uma ou duas semanas'
Vídeo: Repórter da TV Gazeta sofre tentativa de roubo ao vivo, mas consegue impedir o delito
Um homem, vestindo capuz e em uma bicicleta, tenta pegar o celular de Silvestre. No entanto, a tentativa falha, e o jornalista segue seu trabalho
Lula diz que Zema não apresentou obras de prevenção em Minas, apesar de R$ 3,5 bi do PAC
Ministro das Cidades, Jader Filho, elogiou governo por dedicar R$ 32 bilhões para o orçamento de obras de prevenção
Polícia indicia suspeito e conclui que freira morta em convento foi estuprada
Suspeito segue preso preventivamente, e a reportagem apurou que ele ainda não tem advogado
Moraes pede explicação sobre transferência de Filipe Martins de prisão sem autorização do STF
Filipe Martins estava em prisão domiciliar até 2 de janeiro de 2026, quando Moraes decretou sua prisão preventiva após a identificação de um suposto acesso do investigado à rede social LinkedIn
