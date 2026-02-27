Alckmin disse que governo trabalha para a rápida implementação do acordo, apesar da resistência na UECadu Gomes/VPR
Alckmin diz que encaminhou à casa Civil proposta de salvaguardas do acordo Mercosul-UE
Vice-presidente espera que cooperação entre blocos seja aprovada pelo Senado em 'uma ou duas semanas'
Vídeo: Repórter da TV Gazeta sofre tentativa de roubo ao vivo, mas consegue impedir o delito
Um homem, vestindo capuz e em uma bicicleta, tenta pegar o celular de Silvestre. No entanto, a tentativa falha, e o jornalista segue seu trabalho
Lula diz que Zema não apresentou obras de prevenção em Minas, apesar de R$ 3,5 bi do PAC
Ministro das Cidades, Jader Filho, elogiou governo por dedicar R$ 32 bilhões para o orçamento de obras de prevenção
Polícia indicia suspeito e conclui que freira morta em convento foi estuprada
Suspeito segue preso preventivamente, e a reportagem apurou que ele ainda não tem advogado
Moraes pede explicação sobre transferência de Filipe Martins de prisão sem autorização do STF
Filipe Martins estava em prisão domiciliar até 2 de janeiro de 2026, quando Moraes decretou sua prisão preventiva após a identificação de um suposto acesso do investigado à rede social LinkedIn
Gilmar Mendes anula quebra de sigilos de empresa de Toffoli
A decisão foi revertida pela justificativa de desvio de finalidade e abuso de poder
