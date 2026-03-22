Bolsonaro foi hospitalizado na última sexta-feira, 13, com broncopneumonia bacteriana bilateral - Reprodução / Redes sociais

Bolsonaro foi hospitalizado na última sexta-feira, 13, com broncopneumonia bacteriana bilateralReprodução / Redes sociais

Publicado 22/03/2026 15:43

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, para o tratamento de uma pneumonia. Segundo boletim médico divulgado na tarde deste domingo, 22, nas últimas 24 horas, Bolsonaro manteve-se estável, afebril e sem intercorrências.