Corpo de Juca de Oliveirá é enterrado em São Paulo - Celso Tavares / Brazil News

Corpo de Juca de Oliveirá é enterrado em São PauloCelso Tavares / Brazil News

Publicado 22/03/2026 12:44

Rio - O corpo de Juca de Oliveira foi enterrado na manhã deste domingo (22), no Cemitério do Araçá, na Zona Oeste da capital paulista. A cerimônia de despedida reuniu familiares, amigos e nomes conhecidos da dramaturgia brasileira.