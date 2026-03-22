Corpo de Juca de Oliveirá é enterrado em São PauloCelso Tavares / Brazil News
Entre os presentes estavam Irene Ravache e Taumaturgo Ferreira, que prestaram as últimas homenagens ao artista. A viúva, Maria Luísa, e Isabella, única filha do ator, também acompanharam o sepultamento.
Juca morreu na madrugada de sábado (21), aos 91 anos. Em nota, foi informado que ele "estava internado, desde 13 de março, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cardíaca do Hospital Sírio-Libanês, em decorrência de um quadro de pneumonia associado a uma condição cardiológica" e que "seu estado de saúde era considerado delicado". O ator havia completado 91 anos no último dia 16 e passou a data hospitalizado.
Com uma carreira consolidada, Juca de Oliveira construiu trajetória sólida no teatro, na televisão e no cinema. Membro da Academia Paulista de Letras, destacou-se tanto como intérprete quanto como autor e diretor. Ao longo das décadas, atuou em emissoras como Globo, SBT, Record e Band, além das extintas Tupi e Manchete, se tornando um dos nomes mais respeitados da dramaturgia brasileira.
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