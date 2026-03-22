Corpo de Juca de Oliveirá é enterrado em São PauloCelso Tavares / Brazil News

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Rio - O corpo de Juca de Oliveira foi enterrado na manhã deste domingo (22), no Cemitério do Araçá, na Zona Oeste da capital paulista. A cerimônia de despedida reuniu familiares, amigos e nomes conhecidos da dramaturgia brasileira.
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Irene Ravache no enterro de Juca de Oliveira - Celso Tavares / Brazil News
Irene Ravache no enterro de Juca de Oliveira - Celso Tavares / Brazil News
Taumaturgo Ferreira no enterro de Juca de Oliveira - Celso Tavares / Brazil News
Isabella, filha única de Juca de Oliveira - Celso Tavares / Brazil News
Maria Luísa de Faro Santos, viúva de Juca de Oliveira - Celso Tavares / Brazil News
Corpo de Juca de Oliveirá é enterrado em São Paulo - Celso Tavares / Brazil News
Corpo de Juca de Oliveirá é enterrado em São Paulo - Celso Tavares / Brazil News
Local onde Juca de Oliveira foi enterrado - Celso Tavares / Brazil News
Juca de Oliveira - Frederico Rozário / TV Globo
Corpo de Juca de Oliveirá é enterrado em São Paulo - Celso Tavares / Brazil News

Entre os presentes estavam Irene Ravache e Taumaturgo Ferreira, que prestaram as últimas homenagens ao artista. A viúva, Maria Luísa, e Isabella, única filha do ator, também acompanharam o sepultamento.

Juca morreu na madrugada de sábado (21), aos 91 anos. Em nota, foi informado que ele "estava internado, desde 13 de março, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cardíaca do Hospital Sírio-Libanês, em decorrência de um quadro de pneumonia associado a uma condição cardiológica" e que "seu estado de saúde era considerado delicado". O ator havia completado 91 anos no último dia 16 e passou a data hospitalizado.

Com uma carreira consolidada, Juca de Oliveira construiu trajetória sólida no teatro, na televisão e no cinema. Membro da Academia Paulista de Letras, destacou-se tanto como intérprete quanto como autor e diretor. Ao longo das décadas, atuou em emissoras como Globo, SBT, Record e Band, além das extintas Tupi e Manchete, se tornando um dos nomes mais respeitados da dramaturgia brasileira.