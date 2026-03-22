Próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira (24), a partir das 21h (horário de Brasília)Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 13 milhões
Números sorteados foram: 16, 17, 20, 28, 46 e 47
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