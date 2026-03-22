Próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira (24), a partir das 21h (horário de Brasília) - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira (24), a partir das 21h (horário de Brasília)Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 22/03/2026 11:28

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.987 da Mega-Sena, realizado neste sábado (21). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 13 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 16, 17, 20, 28, 46 e 47.

- 23 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 65.305,07 cada;

- 1.950 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.269,66.

Apostas

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira (24), a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. As apostas podem ser feitas até as 20h em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.