Sonia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas - Reprodução/Agência Brasil

Sonia Guajajara, ministra dos Povos IndígenasReprodução/Agência Brasil

Publicado 23/03/2026 08:13

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, foi internada no Instituto do Coração, em São Paulo (InCor-HCFMUSP), para investigação de um quadro infeccioso, após apresentar mal-estar geral, febre alta e dor abdominal. Ela deu entrada na unidade hospitalar no último sábado (21).

Segundo nota divulgada neste domingo (22), desde a admissão no hospital, ela apresenta evolução clínica favorável, com melhora dos sintomas e estabilidade dos sinais vitais.

"Por orientação médica, segue hospitalizada em observação, realizando exames complementares e recebendo acompanhamento clínico", diz o comunicado. O quadro é considerado estável.

O atendimento está sendo conduzido pelo cardiologista Sérgio Timerman e pelo infectologista Rinaldo Focaccia Siciliano. Não foi divulgada previsão de alta.

Filiada ao PSOL, a titular dos Povos Indígenas trabalha para tentar a reeleição como deputada federal por São Paulo e deverá se desincompatibilizar do cargo nos próximos dias. O prazo limite para desincompatibilização é 4 de abril.

Na última sexta-feira (20), Sonia informou que deixará o cargo de ministra para disputar uma vaga como deputada federal por São Paulo. Segundo ela, o último dia à frente da pasta deve ser 30 de março.

Eloy Terena, secretário-executivo do ministério e número dois da pasta, deve assumir o cargo.