Presidente na COP-15 biodiversidade Brasil-Pantanal - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Presidente na COP-15 biodiversidade Brasil-Pantanal Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 23/03/2026 08:25

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou neste domingo, 22, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), ao sustentar que o órgão tem sido omisso na busca por soluções de conflitos.



O chefe do Executivo iniciou o discurso na sessão especial da 15ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro (COP-15) de Espécies Migratórias da ONU, em Campo Grande (MS), dizendo que o evento faz todos lembrarem que migrar é natural.

"A natureza não conhece limites entre Estados. A onça-pintada movimenta-se por quase todo o território preservado das Américas em busca de áreas para caçar e se reproduzir com segurança. Como ela, todos os anos, milhões de aves, mamíferos, répteis, peixes e até insetos atravessam continentes e oceanos", exemplificou.



"Esta COP15 ocorre em um momento de grandes tensões geopolíticas Ações unilaterais, atentados à soberania e execuções sumárias estão se tornando regra", criticou, sem mencionar países. Ele lembrou que, nos seus 80 anos, a ONU teve atuação importante nos processos de descolonização, na proibição de armas químicas e biológicas, na recomposição da camada de ozônio, na erradicação da varíola e na afirmação dos direitos humanos e no amparo aos refugiados e imigrantes. "Mas o Conselho de Segurança tem sido omisso na busca por soluções de conflitos", criticou.



O titular do Palácio do Planalto seguiu dizendo que "um mundo sem regras é um mundo inseguro, onde qualquer um pode ser a próxima vítima". Por fim, ele defendeu, como vem fazendo em eventos internacionais, o multilateralismo.



"A história da humanidade também é uma história de migrações, deslocamentos, vínculos e conexões. No lugar de muros e discursos de ódio, precisamos de política de acolhimento e de um multilateralismo forte e renovado. Que esta COP-15 seja um espaço de avanços coletivos em defesa da natureza e da humanidade", finalizou.



Este foi o segundo discurso do presidente da República neste fim de semana crítico à ONU. No sábado, 21, ao participar do Fórum Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac)-África, realizado em Bogotá, na Colômbia, Lula se disse "indignado com a passividade dos membros do Conselho de Segurança" da ONU por não serem capazes de acabar com as guerras



"O que estamos assistindo no mundo da falta total e absoluta de funcionamento das Nações Unidas. O Conselho de Segurança da ONU e seus membros permanentes foram criados para tentar manter a paz (nesse momento, Lula bateu na mesa). E são eles que estão fazendo as guerras! E quando é que vamos tomar atitudes para não permitir que países mais poderosos se achem donos dos países mais frágeis?", questionou o presidente.



COP15



A 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP-15 da CMS) é realizada pela primeira vez no Brasil, em Campo Grande (MS), de 23 a 29 de março de 2026. O Brasil exerce a presidência da conferência pela primeira vez.



Acompanharam o presidente na sessão de abertura os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira; de Minas e Energia, Alexandre Silveira; e as ministras do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva; e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Também estava presente o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), além de outras autoridades locais.



Antes da sessão, Lula teve reunião bilateral com o presidente do Paraguai, Santiago Peña, que também participou da sessão. Diferente de Lula, Peña não teceu comentários sobre política internacional.



