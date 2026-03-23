Diego usou uma escada para invadir a casa da namorada e quebrou a porta para entrar no quarto delaReprodução/ redes sociais

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A comandante da Guarda Municipal de Vitória, Dayse Barbosa, foi assassinada a tiros na madrugada desta segunda-feira (23), em Vitória, no Espírito Santo. O namorado dela, o policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza, foi o autor do crime.

Segundo o prefeito do município, Lorenzo Pazolini, Diego usou uma escada para invadir a casa da vítima e quebrou a porta para entrar no quarto dela. O pai de Dayse estava no local e ouviu os disparos.

Ela foi a primeira mulher a comandar a Guarda da capital do estado. Ela deixa uma filha.
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Dayse foi a primeira mulher a comandar a Guarda de Vitória - Reprodução/ redes sociais
Dayse foi a primeira mulher a comandar a Guarda de Vitória - Reprodução/ redes sociais
Dayse foi a primeira mulher a comandar a Guarda de Vitória - Reprodução/ redes sociais
Dayse foi a primeira mulher a comandar a Guarda de Vitória - Reprodução/ redes sociais
Diego usou uma escada para invadir a casa da namorada e quebrou a porta para entrar no quarto dela - Reprodução/ redes sociais

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Diego trabalhava em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, e entrou na corporação em 2020. Após o crime, ele tirou a própria vida.

Uma equipe da Polícia Científica esteve no imóvel para realizar a perícia e conversou com familiares. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM) de Vitória.

Os celulares dos dois serão encaminhados para análise pericial, para que seja possível descobrir a motivação do crime.

A Prefeitura de Vitória decretou luto oficial de três dias e destacou que a trajetória de Dayse foi marcada por ética, dedicação, sensibilidade, coragem e compromisso com a segurança pública e o bem-estar da população.
"Profissional exemplar, Dayse Barbosa destacou-se também como por sua firme atuação na defesa dos direitos das mulheres, contribuindo de forma significativa para o enfrentamento à violência e para a construção de uma sociedade mais justa e segura. Sua partida deixa um legado de respeito, força e compromisso com o serviço público", diz a nota de pesar.
"A Prefeitura de Vitória se solidariza com familiares, amigos e com todos os integrantes da Guarda Municipal, desejando força e conforto diante dessa perda irreparável. (...) A memória de Dayse permanecerá viva como inspiração para todos que tiveram o privilégio de conviver com ela", acrescentou.