Diego usou uma escada para invadir a casa da namorada e quebrou a porta para entrar no quarto delaReprodução/ redes sociais
Segundo o prefeito do município, Lorenzo Pazolini, Diego usou uma escada para invadir a casa da vítima e quebrou a porta para entrar no quarto dela. O pai de Dayse estava no local e ouviu os disparos.
Ela foi a primeira mulher a comandar a Guarda da capital do estado. Ela deixa uma filha.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Diego trabalhava em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, e entrou na corporação em 2020. Após o crime, ele tirou a própria vida.
Uma equipe da Polícia Científica esteve no imóvel para realizar a perícia e conversou com familiares. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM) de Vitória.
Os celulares dos dois serão encaminhados para análise pericial, para que seja possível descobrir a motivação do crime.
A Prefeitura de Vitória decretou luto oficial de três dias e destacou que a trajetória de Dayse foi marcada por ética, dedicação, sensibilidade, coragem e compromisso com a segurança pública e o bem-estar da população.
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