Crime foi cometido em Moema, zona sul da cidadeDivulgação / PMSP
Porteiro é morto a facadas em frente a condomínio de luxo em São Paulo
Suspeito, que era colega de trabalho da vítima, não foi localizado
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