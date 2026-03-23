Corpo de adolescente foi encontrado pela PM e pelo Corpo de Bombeiros - Divulgação / PMMG

Corpo de adolescente foi encontrado pela PM e pelo Corpo de BombeirosDivulgação / PMMG

Publicado 23/03/2026 12:51 | Atualizado 23/03/2026 12:56

Uma adolescente de 16 anos foi encontrada enterrada em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, neste domingo (22). As buscas foram realizadas após dois jovens, de 18 e 19 anos, comparecerem à delegacia e confessarem a autoria do crime. Eles foram presos em flagrante.

A vítima estava desaparecida desde os dia 18 de março. De acordo com a mãe da menor, ela teria publicado em redes sociais que havia conhecido uma pessoa pouco antes do desaparecimento.

O corpo foi localizado pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros em uma área de mata de fechada no bairro Icaivera. Conforme o relato dos criminosos, o jovem de 18 anos teria tentado esfaquear a vítima, sem sucesso. Em seguida, o comparsa, de 19 anos, disparou seis vezes contra o peito da menor.

Segundo a PM, os agressores declararam que estavam arrependidos de terem cometido o crime e indicaram onde estava o corpo da vítima. Um deles afirmou que "tinha medo de morrer" porque pessoas próximas suspeitavam do envolvimento na morte. As motivações do crime ainda são desconhecidas.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

