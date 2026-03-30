Homem praticou crime da janela do quarto - Reprodução

Homem praticou crime da janela do quartoReprodução

Publicado 30/03/2026 10:45

Um turista argentino foi preso em flagrante por importunação sexual contra uma adolescente de 16 anos, na madrugada deste domingo (29), em Maceió (AL). O caso aconteceu em um hotel, no bairro Cruz das Almas.

Segundo depoimento, o homem teria se masturbado em direção à menor de idade. Ele praticou o crime da janela do quarto onde estava hospedado. O argentino teria, ainda, acenado com a lanterna do celular para atrair a atenção da vítima.

De acordo com a Polícia Militar, o turista, de 24 anos, assumiu ter cometido o crime. Ele não apresentou resistência à prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes.