Zanin compreendeu que discurso expunha calouras a tratamento humilhante e ofendia a dignidade das mulheresRosinei Coutinho/SCO/STF
Zanin condena acusado de participar de trote misógino contra alunas
Médico deverá pagar 40 salários mínimos em danos coletivos
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Lula sanciona lei que cria 17,8 mil cargos na Educação e no Ministério da Gestão
MEC terá mais 16,3 mil professores e profissionais da área
Novo pede cassação do mandato de Lindbergh após petista chamar Alfredo Gaspar de 'estuprador'
Discussão entre o petista e o deputado ocorreu na semana passada, durante o último dia de sessão da CPMI do INSS
CPI do Crime Organizado vota convocações de Ibaneis e Claudio Castro
Ambos renunciaram aos mandatos para concorrer a cadeiras no Senado
Moraes manda defesa explicar quais seguranças de Bolsonaro são do GSI
Ministro do STF afirmou que a medida busca 'resguardar o ambiente controlado necessário'
ONU cobra acesso a direitos básicos para pessoas em situação de rua
Aprovada nesta segunda, resolução inédita teve liderança do Brasil
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