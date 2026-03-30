Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, deve sair definitivamente do cargo nesta semana - Fernando Frazão/Agência Brasil

Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, deve sair definitivamente do cargo nesta semanaFernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 30/03/2026 19:41

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva renomeou Carlos Fávaro para o cargo de ministro da Agricultura e Pecuária. O decreto com a nomeação está publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) que circula nesta segunda-feira, 30.

Na sexta-feira, 27, Lula havia exonerado Fávaro para garantir um voto na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apurava os descontos indevidos do INSS. Assim, o ministro reassumiu o mandato no Senado por Mato Grosso.

Há expectativa, no entanto, que o ministro da Agricultura saia definitivamente do cargo nesta semana. O prazo de descompatibilização dos ministros que desejam se candidatar nas eleições de outubro termina no dia 4, e Fávaro é pré-candidato à reeleição no Senado.