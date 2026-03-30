Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, deve sair definitivamente do cargo nesta semanaFernando Frazão/Agência Brasil
Lula nomeia Carlos Fávaro de volta para Ministério da Agricultura
Ministro havia sido exonerado pelo presidente para garantir um voto na CPMI do INSS
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