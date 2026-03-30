Enflonsia combate o vírus causador da bronquiolite - Divulgação

Enflonsia combate o vírus causador da bronquioliteDivulgação

Publicado 30/03/2026 19:32

São Paulo - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta segunda-feira, 30, o registro de um novo medicamento para a prevenção do vírus sincicial respiratório (VSR), principal causa de bronquiolite em crianças pequenas. O produto, chamado Enflonsia (clesrovimabe), é produzido pela farmacêutica Merck Sharp & Dohme (MSD).

De acordo com Flávia Bravo, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (Sbim), o medicamento funciona como um anticorpo monoclonal de longa duração. Em vez de estimular o organismo a produzir seus próprios anticorpos, como ocorre com as vacinas, a pessoa já recebe esse anticorpo pronto. Isso garante uma proteção imediata, sem depender da resposta do sistema imunológico.

Flávia destaca que o medicamento é tão eficaz quanto o Nirsevimabe, anticorpo monoclonal aprovado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) em fevereiro de 2025.

Eles funcionam de forma parecida, mas uma característica específica do Enflonsia é a capacidade de se ligar a uma proteína do vírus em duas fases, na pré-fusão e na pós-fusão. Isso significa que ele atua antes de o vírus se fundir aos receptores das células humanas e também depois desse processo. "É sempre bom ter mais opções de produtos, no caso o anticorpo monoclonal, contra o VSR", diz Flávia.

Injeção única

Segundo a Anvisa, o medicamento será disponibilizado como uma injeção, indicada para aplicação em recém-nascidos e bebês nos períodos em que o VSR tem maior circulação.

Para Flávia, a apresentação é um ponto de destaque, já que é igual independentemente do peso, da idade gestacional ou da idade cronológica da criança. Isso facilita o armazenamento e a logística de distribuição.

Também ajuda a evitar os chamados "erros programáticos", que acontecem quando o profissional de saúde tem disponível apenas uma dose indicada para um peso específico, mas precisa atender um bebê com outro peso.

A diretora da Sbim ainda destaca que, apesar da aprovação do registro, o medicamento deve levar algum tempo até chegar ao mercado. "Ainda faltam outros passos: definição de preço, controle de qualidade e discussão entre as sociedades médicas em relação a recomendações."

O que é o VSR?

O VSR é um dos principais causadores de bronquiolite, uma infecção viral aguda que atinge os bronquíolos, pequenas ramificações dos pulmões.

A doença pode afetar pessoas de diferentes faixas etárias, mas costuma ser mais grave nos primeiros seis meses de vida, principalmente em bebês prematuros ou com outros problemas de saúde, como doenças cardíacas.

No início, a infecção pode provocar sintomas semelhantes aos de um resfriado comum, como tosse, dor de cabeça e coriza. Com o avanço do quadro, o vírus alcança as vias aéreas inferiores e passa a causar problemas respiratórios mais graves, como a bronquiolite.

A doença provoca inflamação e acúmulo de muco, o que dificulta a respiração. À medida que evolui, podem surgir sintomas como respiração acelerada, chiado no peito e piora da tosse. Em casos mais graves, a infecção pode levar à insuficiência respiratória e até à morte.