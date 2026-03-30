Gilberto Kassab é o presidente nacional do PSDMarcelo Camargo/Agência Brasil
Não teremos constrangimento de apontar críticas ao governo Bolsonaro, diz Kassab
Caiado anunciou que, se eleito, seu primeiro ato como presidente será conceder anistia ao ex-presidente
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