Gilberto Kassab é o presidente nacional do PSD - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Gilberto Kassab é o presidente nacional do PSDMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 30/03/2026 19:06

São Paulo - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta segunda-feira, 30, que o pré-candidato do partido e governador de Goiás, Ronaldo Caiado, não terá "constrangimento" de apontar críticas à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha eleitoral. O dirigente foi questionado em coletiva de imprensa se Caiado não seria linha auxiliar do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nos debates.

Em seu discurso, Caiado destacou que seu primeiro ato se eleito presidente será conceder anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Ele salientou que deve anistiar Jair Bolsonaro, mesmo com a possível constatação de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

"Essa é a proposta de Ronaldo Caiado, sem revanchismo, sem ódio, mostrando efetivamente os grandes problemas do Brasil", afirmou Kassab. "Infelizmente, essas duas alternativas já foram governo [Bolsonaro e PT], e os problemas ainda não foram resolvidos."

Ao longo da entrevista, Kassab relatou que Caiado está conversando com o marqueteiro Paulo Vasconcelos para trabalhar em sua campanha.

O dirigente também comentou sobre a possibilidade do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), ser vice de Caiado. Kassab disse respeitar a candidatura do mineiro e afirmou contar com o seu apoio caso o postulante do PSD avance ao segundo turno do pleito.