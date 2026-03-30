Big techs reagiram à decisão do Supremo de responsabilizar as plataformas pelos conteúdos publicadosBruno Peres/Agência Brasil
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