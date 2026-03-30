Valdemar da Costa Neto disse que Flávio Bolsonaro "não deve perder tempo" atacando Lula - Valter Campanato/Agência Brasil

Valdemar da Costa Neto disse que Flávio Bolsonaro "não deve perder tempo" atacando LulaValter Campanato/Agência Brasil

Publicado 30/03/2026 16:22

São Paulo - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta segunda-feira, 30, que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) "vai ter que mostrar o que vai fazer" e "não deve perder tempo" atacando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Valdemar disse ainda torcer para que Flávio escolha uma mulher como candidata a vice na chapa do partido para a eleição presidencial de 2026.

"Ele está se preparando para isso. Está fazendo plano de governo para poder apresentar algo que seja real e que seja viável", disse Valdemar em evento do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), em São Paulo.

Sobre a vice, o presidente do PL foi direto: "Eu torço para que seja uma mulher. Porque as mulheres, apesar de ter pouca mulher aqui, são muito melhores do que os homens, em todos os sentidos".

Valdemar comparou Flávio ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e avaliou o senador de forma positiva. "O Flávio tem um comportamento diferente, lógico, não é a mesma pessoa do Bolsonaro. É um camarada que escuta mais, ouve mais, é mais preparado, é mais político, tem tudo para dar certo."

O dirigente admitiu que há tensões internas na família Bolsonaro, mas disse que o partido precisará equacioná-las antes da eleição. "Eles têm problema na família, lógico, mas nós vamos ter que resolver todos, porque essa eleição vai ser decidida por muito pouca diferença. Se nós não resolvermos esses problemas dentro da família, o Eduardo Bolsonaro não volta mais para o Brasil", afirmou, referindo-se ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos.

Valdemar também disse que o PL formará "a maior coligação", com partidos que hoje têm espaço no governo federal mas querem apoiar Flávio.

O presidente do PL prevê que o partido deve encerrar a janela partidária, neste sábado, 4, com mais de 100 deputados federais. O PL tem hoje 94 deputados na Câmara. Ele também citou pesquisas eleitorais recentes que mostram Flávio Bolsonaro empatado com Lula. "Estamos vendo que o governo colabora muito com o nosso crescimento, por tudo que tem acontecido no País", afirmou.

CPI do Banco Master

Valdemar defendeu a criação da CPI do Banco Master no Senado e reclamou da falta de apoio do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), para instalar a comissão. A abertura depende da leitura do requerimento por Alcolumbre.

Segundo ele, "quem não assinou CPI mista do Banco Master no Senado foi a base do governo federal". Valdemar negou envolvimento do PL no caso e afirmou que a resistência da base governista indica que "deve ter gente do governo federal envolvida no caso do Banco Master".

Um grupo de senadores ingressou com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar garantir a instalação da comissão, que já reúne o mínimo de assinaturas necessárias. A ação é relatada pelo ministro Kássio Nunes Marques.