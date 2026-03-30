Ibaneis Rocha teve sua gestão marcada pela tentativa de compra do Banco Master pelo BRB - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ibaneis Rocha teve sua gestão marcada pela tentativa de compra do Banco Master pelo BRBMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 30/03/2026 15:05

O governador Ibaneis Rocha (MDB) deixou o cargo no Distrito Federal e afirmou que pretende disputar uma vaga no Senado nas eleições de outubro. O anúncio aconteceu durante uma solenidade no Palácio do Buriti, em Brasília.

"Eu saio hoje [segunda-feira, 30], na rampa desse Buriti, com a sensação de dever cumprido. Isso não tem nada melhor para um político", afirmou o governador.



A saída oficial do governo do Distrito Federal aconteceu nesta segunda-feira (30) após a cerimônia de transferência do cargo para a vice-governadora Celina Leão (PP). Ibaneis renunciou para atender à regra da desincompatibilização eleitoral exigida por lei. O político encerra uma gestão de mais de sete anos.



O período de gestão terminou em meio a polêmicas como a tentativa malsucedida de compra do Banco Master pelo BRB. Os atos de 8 de janeiro de 2023 também deixaram marcas negativas na administração do emedebista.

Quem é Ibaneis Rocha?

Ibaneis Rocha (MBD) é advogado e foi eleito como um azarão em 2018 sem ter carreira política prévia. Ele venceu a disputa com um discurso de renovação e críticas à classe tradicional do poder local. O governador conseguiu a reeleição em primeiro turno no ano de 2022 com ampla vantagem sobre os seus adversários.

No fim do ano de 2025, o político se tornou o centro de um novo desgaste local e nacional, faltando poucos meses para deixar o governo. O problema envolve a relação controversa entre o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master. Foram detalhados contratos e relações institucionais em negociações financeiras com instituições investigadas.



O banqueiro Daniel Vorcaro citou o governador em depoimento prestado à Polícia Federal em janeiro, no âmbito da Operação Compliance Zero. O dono do Banco Master falou sobre a atuação de Ibaneis no contexto das investigações. O caso acabou ampliando o desgaste político do governador, apesar de ele negar qualquer irregularidade.



O político afirmou que deixará o comando do Distrito Federal sem manchas em sua trajetória. À TV Globo, Ibaneis foi categórico: ''Vou sair do governo limpo como eu entrei''.