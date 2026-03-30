O STF condenou, em 2025, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado em 2022AFP
Em seu domicílio, o ex-presidente, de 71 anos, está proibido de usar seu aparelho celular ou qualquer meio de comunicação externa, inclusive por ajuda de terceiros.
O ministro Alexandre de Moraes citou um comentário do filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro (PL), em uma conferência nos Estados Unidos, na qual afirmou que filmava o evento porque estava "mostrando" ao pai, segundo um documento obtido nesta segunda-feira pela AFP.
O filho mais velho e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), também participou do evento, onde discursou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e demonstrou confiança em vencer as eleições de outubro contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Moraes deu 24 horas aos advogados do líder de extrema-direita para que prestem "esclarecimentos" ao tribunal sobre o comentário de Eduardo.
O não cumprimento das condições da prisão domiciliar — concedida por 90 dias, sendo possível prorrogá-las — pode motivar o retorno de Bolsonaro ao Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.
O STF condenou no ano passado o ex-presidente (2019-2022) por tentativa de golpe de Estado em 2022, quando tentou se manter no poder após perder as eleições para o presidente Lula.
Bolsonaro já esteve em prisão domiciliar, revogada em novembro por usar um ferro de solda em sua tornozeleira eletrônica, o que foi interpretado pelo tribunal como uma tentativa de fuga.
Nos últimos meses, seus advogados fizeram vários pedidos de prisão domiciliar "humanitária" devido a seus recorrentes problemas de saúde, mas eles foram negados.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.