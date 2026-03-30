Homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros - Divulgação

Homem foi resgatado pelo Corpo de BombeirosDivulgação

Publicado 30/03/2026 12:46

Um homem caiu de um precipício ao fugir de um ataque de abelhas. O caso aconteceu no último sábado (28), no município de São Vicente, no litoral de São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes precisaram utilizar técnicas de salvamento em altura para resgatar a vítima, que estava em uma área de formação rochosa próxima à Praia dos Milionários.

Para evitar novas picadas, a vítima foi retirada pelo mar até a faixa de areia. Em seguida, o homem, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado ao Pronto Socorro Central de São Vicente.

Na operação, foram mobilizadas seis viaturas do 6º GB e dois botes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar).