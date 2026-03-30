Quatro crianças ficaram feridas após serem atropeladas dentro de um condomínio de casas no bairro Ponte Grande, em Guarulhos, na Grande São Paulo. As vítimas brincavam no local quando foram atingidas pelo veículo.
As imagens mostram que, durante a noite, as crianças estavam sentadas em círculo na rua quando um carro modelo Hyundai Tucson se aproxima em baixa velocidade e as atinge. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o acidente ocorreu na noite do último sábado (28).
As quatro crianças foram socorridas e encaminhadas a hospitais da região, junto dos seus responsáveis, onde permaneceram em atendimento médico.
A motorista permaneceu no local até a chegada das equipes de resgate, prestou depoimento e foi liberada. A perícia foi acionada e o caso registrado como lesão corporal culposa (quando não há intenção), na direção de veículo automotor no 1º Distrito Policial de Guarulhos.
