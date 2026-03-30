Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - AFP

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) AFP

Publicado 30/03/2026 10:10 | Atualizado 30/03/2026 10:12

Levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira, 30, mostra estabilidade na aprovação e na avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com predominância de opiniões negativas entre os entrevistados.

De acordo com a pesquisa, 45,2% classificam a administração como ruim ou péssima, sendo 8,2% ruim e 37,0% péssima. A avaliação péssima é a pior numericamente desde junho de 2025, quando registrou-se 37,8% Já a avaliação positiva soma 31,7%, com 14,8% considerando o governo ótimo e 16,9% bom. Outros 21,6% avaliam a gestão como regular, enquanto 1,5% não souberam ou não opinaram

No indicador de aprovação, 52,0% dizem desaprovar o governo Lula, ante 44,6% que afirmam aprová-lo. Outros 3,4% não souberam ou não opinaram. Os porcentuais repetem os registrados no levantamento anterior, divulgado em fevereiro, com oscilação negativa na aprovação, que era de 45%.

A pesquisa ouviu 2.080 eleitores e tem nível de confiança de 95%, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00873/2026.

O atual presidente é mais desaprovado nas faixas etárias de 35 a 44 anos (55,5%) e 45 e 59 anos (55%); entre os que possuem Ensino Superior (58,3%); e entre o eleitorado masculino (56,9%). Em contrapartida, é mais aprovado entre os entrevistados com mais de 60 anos (49,6%); entre os que completaram apenas o Ensino Fundamental (52,9%); e o eleitorado feminino (48,2%). Lula segue sendo mais aprovado na região Nordeste (55%) e mais desaprovado na região Sul (62,5%).