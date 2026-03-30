Voo levava 272 passageiros e 14 tripulantesReprodução/ vídeo/ redes sociais
A aeronave, da Delta Air Lines, operava o voo DL 104, com destino a Atlanta, nos EUA. O trajeto era realizado por um Airbus A330-323, que levava 272 passageiros e 14 tripulantes.
A decolagem ocorreu por volta das 22h49, mas, pouco depois, a tripulação foi alertada sobre um problema em uma das asas.
Imagens mostram o momento em que a turbina esquerda da aeronave pega fogo logo após sair do solo. Com a explosão, fragmentos em chamas se desprenderam e caíram na área do aeroporto, provocando um princípio de incêndio no gramado.
No áudio das gravações, a torre de controle alerta sobre "fogo na asa". O piloto responde: "Nós sabemos, vamos precisar voltar". A aeronave iniciou procedimentos de emergência e retornou ao aeroporto de origem, onde pousou em segurança.
Outro vídeo, gravado por passageiros de dentro da aeronave no momento da explosão, mostra o incidente.
"O voo 104 da Delta, de São Paulo para Atlanta, retornou ao aeroporto logo após a decolagem na noite de domingo, devido a um problema mecânico no motor esquerdo da aeronave. O Airbus A330-300 pousou em segurança e foi recebido pelo serviço de resgate e combate a incêndio em aeroportos (ARFF). Os passageiros foram então levados de ônibus até o terminal. A segurança de nossos clientes e tripulantes é nossa maior prioridade. Pedimos desculpas aos nossos clientes pelo atraso em suas viagens".
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