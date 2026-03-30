Voo levava 272 passageiros e 14 tripulantes - Reprodução/ vídeo/ redes sociais

Voo levava 272 passageiros e 14 tripulantesReprodução/ vídeo/ redes sociais

Publicado 30/03/2026 07:47 | Atualizado 30/03/2026 10:26

O motor de um avião explodiu logo após a decolagem no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na noite deste domingo (29), forçando o piloto a fazer um pouso de emergência. Ninguém ficou ferido.



A aeronave, da Delta Air Lines, operava o voo DL 104, com destino a Atlanta, nos EUA. O trajeto era realizado por um Airbus A330-323, que levava 272 passageiros e 14 tripulantes.



A decolagem ocorreu por volta das 22h49, mas, pouco depois, a tripulação foi alertada sobre um problema em uma das asas.



Imagens mostram o momento em que a turbina esquerda da aeronave pega fogo logo após sair do solo. Com a explosão, fragmentos em chamas se desprenderam e caíram na área do aeroporto, provocando um princípio de incêndio no gramado.

Veja o vídeo:

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No áudio das gravações, a torre de controle alerta sobre "fogo na asa". O piloto responde: "Nós sabemos, vamos precisar voltar". A aeronave iniciou procedimentos de emergência e retornou ao aeroporto de origem, onde pousou em segurança.

No áudio das gravações, a torre de controle alerta sobre "fogo na asa". O piloto responde: "Nós sabemos, vamos precisar voltar". A aeronave iniciou procedimentos de emergência e retornou ao aeroporto de origem, onde pousou em segurança.

O piloto declarou "mayday" e acionou os bombeiros do aeroporto. Todo o voo durou cerca de nove minutos e 12 segundos. Em poucos minutos, o fogo foi extinto. Devido ao ocorrido, os outros voos foram adiados.

A expressão é o código internacional de emergência máxima utilizado na aviação e na navegação marítima para indicar uma situação de perigo iminente e grave para a vida, como falha de motor, incêndio a bordo, ou perda de controle da aeronave

Com as explosões, parte do material chamuscado caiu no gramado ao lado da pista e iniciou um incêndio em uma área de mata.



Outro vídeo, gravado por passageiros de dentro da aeronave no momento da explosão, mostra o incidente.



Veja:

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Em nota, a Delta informou que o voo foi cancelado devido a um problema mecânico:



"O voo 104 da Delta, de São Paulo para Atlanta, retornou ao aeroporto logo após a decolagem na noite de domingo, devido a um problema mecânico no motor esquerdo da aeronave. O Airbus A330-300 pousou em segurança e foi recebido pelo serviço de resgate e combate a incêndio em aeroportos (ARFF). Os passageiros foram então levados de ônibus até o terminal. A segurança de nossos clientes e tripulantes é nossa maior prioridade. Pedimos desculpas aos nossos clientes pelo atraso em suas viagens".