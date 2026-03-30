Condutor do carro preto morreu ainda no local do acidente - Reprodução/ Inter TV Cabugi

Condutor do carro preto morreu ainda no local do acidenteReprodução/ Inter TV Cabugi

Publicado 30/03/2026 09:43

Um acidente envolvendo dois carros deixou um morto e dois feridos na manhã desta segunda-feira (30), na Zona Oeste de Natal, no Rio Grande do Norte.

Segundo a Polícia Militar, a vítima fatal colidiu com o veículo onde estavam uma mulher e um homem. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já os dois feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados ao Hospital Walfredo Gurgel, com fraturas no pé e no joelho.

As identidades das vítimas não foram divulgadas. As causas do acidente estão sendo investigadas.