A legislação determina que os políticos não podem fazer pedido implícito ou explícito de voto antes de 16 de agostoMarcelo Camargo/Agência Brasil
O especialista disse que o uso de frases como "por um Brasil melhor" seria aceitável como slogan de pré-campanha. Para ele, "O grande problema que existe é quando você imputa já o cargo sem avisar que é uma pré-candidatura".
O advogado afirmou que colocar Zema como presidente é, em algum grau, um "pedido implícito" de voto. Ele explicou que "Qualquer uma dessas condutas de pedido implícito ou explícito de voto e se autodeclarar candidato vira conduta vedada". O partido e o governador podem receber uma multa de 5 mil a 25 mil reais se a Justiça Eleitoral confirmar a propaganda irregular.
O especialista também alertou que falhas no conhecimento das regras podem tornar um político inelegível. Ele afirmou que "Às vezes, você transforma alguém em inelegível por falta de conhecimento" e sugeriu que o jurídico esteja sempre alinhado com o marketing. Caso a venda da camiseta desestabilizasse a disputa contra outros candidatos, Zema poderia até enfrentar uma investigação para a cassação de sua chapa.
A legislação determina que os políticos não podem fazer pedido implícito ou explícito de voto antes de 16 de agosto.
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