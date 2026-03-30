Secretário executivo, Leonardo Barchini, vai assumir lugar do ministro da educação Camilo Santana - Divulgação/Ministério da Educação

Secretário executivo, Leonardo Barchini, vai assumir lugar do ministro da educação Camilo SantanaDivulgação/Ministério da Educação

Publicado 30/03/2026 19:11

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta segunda-feira, 30, que o secretário executivo do Ministério da Educação (MEC), Leonardo Barchini, será o novo ministro à frente da pasta.

"Merece a minha confiança. É da confiança da equipe, da confiança do Camilo (Santana). Tenho prazer de chamá-lo de novo ministro da Educação, Leonardo Barchini", disse o presidente.

O atual ministro Camilo Santana deixará o MEC para se dedicar à campanha eleitoral. Durante sua fala, o chefe do ministério fez um balanço de sua gestão à frente da pasta (leia mais abaixo).

Leonardo Barchini é bacharel em Direito e mestre em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília (UnB). Foi secretário de Relações Internacionais e Federativas e chefe de gabinete do prefeito na Prefeitura de São Paulo, entre 2013 e 2016. Barchini atuou também como diretor da Organização de Estados Ibero-Americanos no Brasil (OEI).

Nesta segunda-feira, Lula inaugurou simultaneamente 107 obras na área da educação em todo o País. O evento aconteceu em uma tenda montada pelo governo no meio da Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), também participou do evento. As obras inauguradas foram as seguintes:

- 18 creches;

- 23 escolas de tempo integral;

- 43 obras em 12 institutos federais;

- 10 obras em nove universidades;

- 13 obras em 11 hospitais universitários;

Durante seu discurso, o presidente disse que é preciso divulgar os feitos do governo e usar o celular "para o bem".

"Se vocês saírem daqui e não se transformarem em divulgadores das coisas que vocês viram acontecer na educação desse país, a fábrica de mentiras nesse momento já está desmentindo tudo o que o Camilo falou aqui e colocando em dúvida", disse. "Se nossos adversários utilizam o celular para o mal, precisamos utilizar para o bem."

O evento também marcou a conectividade de 99 mil escolas públicas, que receberam internet para uso em atividades escolares. Segundo dados do Ministério da Educação (MEC), em 2023 eram 62,8 mil escolas públicas conectadas. Neste ano, o número saltou para 99 mil escolas, o que corresponde a 71,7% do total.

A estimativa do MEC é de que, com isso, 24 milhões de estudantes estejam conectados. Durante o evento, Lula fez uma chamada de vídeo com uma escola em Manaus e conversou com estudantes.

Camilo Santana fez um balanço da gestão e um dos pontos destacados pelo ministro foi a criação do programa Pé-de-meia, que, segundo ele, reduziu pela metade a evasão e o abandono escolar no ensino médio brasileiro. A medida consiste no pagamento de uma bolsa para estudantes da etapa que permaneçam na escola.

Camilo também destacou as mudanças promovidas pelo governo na modalidade de educação à distância e a implementação do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). "O presidente pediu para prestar contas", disse o ministro.