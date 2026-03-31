Exoneração de Wladimir Matos Soares da PF foi determinada pelo SupremoReprodução/redes sociais
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Wladimir Matos Soares integrava o chamado 'núcleo 3' da trama golpista e foi condenado pelo STF a 21 anos de prisão
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