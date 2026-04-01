Dados da PRF mostram aumento de 18,4% no total de infrações de trânsitoPRF / Divulgação
PRF inicia Operação Semana Santa na madrugada desta quinta-feira
Foco será na conscientização dos motoristas em rodovias federais
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Governo promete criação de parque ecológico na região
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PM relata ao STF troca do carregador da tornozeleira de Bolsonaro
Equipamento foi substituído na madrugada de domingo para segunda
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Conteúdo removido da universidade continha 24 vírus diferentes
Governo Lula decide enviar ao Congresso projeto de lei próprio sobre fim da escala 6x1
Tramitação lenta foi um dos fatores para o encaminhamento