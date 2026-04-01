Bolsonaro cumpre prisão domiciliar de 90 dias e deve permanecer com a tornozeleira carregado 24 horas por diaTiago Stille/Gov. Ceará
PM relata ao STF troca do carregador da tornozeleira de Bolsonaro
Equipamento foi substituído na madrugada de domingo para segunda
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