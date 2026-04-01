Presidente Lula formalizou a indicação de Jorge Messias ao STF nesta quarta-feira (1)Divulgação/ Ricardo Stuckert
Em carta ao Senado, Messias reforça formação evangélica e respeito à separação dos poderes
Posicionamento religioso é visto como tentativa de quebra a resistência entre os opositores
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