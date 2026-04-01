A 99Food reiterou seu compromisso com uma conduta ética e pró-concorrênciaDivulgação
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Keeta denunciou conduta anticompetitiva por impedir que restaurantes assinem com concorrentes
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