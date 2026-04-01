O Pé-de-Meia incentiva a permanência de jovens na escola - Gabriel Jabur / Agência Brasília / GDF

O Pé-de-Meia incentiva a permanência de jovens na escolaGabriel Jabur / Agência Brasília / GDF

Publicado 01/04/2026 15:03

O Programa Pé-de-Meia reduziu o abandono escolar no ensino médio em 43% nos seus dois primeiros anos de existência. O dado foi anunciado pelo ministro da educação, Camilo Santana, e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira (1º), em Fortaleza. A taxa de evasão (fuga), que era de 6,4% em 2024, recuou para 3,6% no ano passado. O anúncio ocorreu durante a inauguração da primeira fase do campus do ITA no Ceará.

O presidente Lula (PT) afirmou que seu governo tem feito investimentos no setor da educação que não vinham sendo priorizados em gestões anteriores:

“Na história da humanidade, nenhum país se desenvolveu no planeta Terra sem antes investir na formação do seu povo, que dá conhecimento, cidadania e, inclusive, dá soberania.", explicou.

Camilo Santana destacou a importância do incentivo financeiro na queda de quase metade do número de estudantes que abandonam os estudos antes de concluírem a educação básica:



“Os alunos do Pé-de-Meia sabem o que significa o programa. Muitos colegas [deles] tiveram que abandonar a escola para ajudar no orçamento familiar e melhorar a vida de seus pais.”, declarou.

O ministro da Educação – que deixará o cargo até sábado (4) para concorrer nas eleições de outubro – reforçou que o objetivo é que nenhum aluno fique fora da escola pública em todo o país.

Efetividade

O MEC também afirma que o Pé-de-Meia é responsável pela redução da taxa de reprovação escolar em 33% no mesmo período (2024 e 2025).



O ministro da Educação também comemorou a queda de 27,4% do atraso escolar (distorção idade-série).



“Isso significa que o aluno está passando de ano. Somente no 3º ano do ensino médio, a distorção idade-série dos alunos caiu 63%.”, completou.

Pé-de-Meia

O programa funciona como uma poupança para incentivar a permanência de jovens nos estudos até a conclusão do ensino médio.

Desde sua criação em 2024, o Pé-de-Meia já beneficiou 5,6 milhões de estudantes, o que corresponde a mais da metade (54%) do total de alunos do ensino médio público do país.



Confira o número de beneficiários por estado.



O investimento do governo federal na chamada Poupança do Ensino Médio totalizou R$ 18,6 bilhões ao longo dos anos letivos de 2024 e 2025.

Poupança

O Ministério da Educação (MEC) informa que a participação no Pé-de-Meia ocorre de forma automática para os estudantes matriculados na rede pública de saúde e com inscrições ativas no Cadastro Único (CadÚnico).



Considerando todas as parcelas de incentivo, os depósitos anuais e o adicional de R$ 200 pela participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os valores do Pé-de-Meia podem chegar a R$ 9,2 mil por aluno.

Como cadastrar?



O estudante pode consultar os status de pagamentos (rejeitados ou aprovados), informações escolares e regras do programa na página eletrônica do Pé-de-Meia, com login da plataforma digital Gov.br.



Se precisar de ajuda, o estudante ainda conta com outros canais de atendimento, como o Fale Conosco, no telefone 0800-616161.