Capitais do Sudeste devem registrar muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada - Paulo Pinto/Agência Brasil

Capitais do Sudeste devem registrar muitas nuvens com possibilidade de chuva isoladaPaulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 01/04/2026 12:54

As tradicionais encenações da Via-Sacra, realizadas no feriado da Sexta-feira da Paixão (3), devem acontecer este ano em meio a nuvens, pancadas de chuva e chuvas isoladas em boa parte do país, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na Região Sudeste, todas as capitais devem registrar muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Em São Paulo, a temperatura varia bastante ao longo do dia, com a máxima prevista para 30°C e a mínima, para 16°C.



Já na Região Norte, praticamente todas as capitais devem registrar muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas. O tempo permanece quente, com a máxima em Boa Vista chegando a 35 graus Celsius (°C).



No Nordeste, parte das capitais deve registrar muitas nuvens, enquanto outra parte registra ainda possibilidade de chuva isolada e pancadas de chuva. O tempo também permanece quente, com a máxima chegando a 32°C em Teresina.



As capitais da Região Centro-Oeste devem registrar muitas nuvens, algumas com pancadas de chuva e possibilidade de chuva isolada. Em Cuiabá, a máxima chega a 34°C enquanto, na capital federal, não passa de 27°C.



Por fim, as capitais do Sul também devem registrar muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, com exceção de Porto Alegre, onde não há previsão de chuva no feriado. A máxima na capital gaúcha será de 31°C e a mínima, de 20°C.