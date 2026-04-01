O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) fez uma publicação na manhã desta quarta-feira (1º), após a primeira visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar. Nas redes sociais, o filho do ex-mandatário afirmou que sua saúde está "se deteriorando", mas que ele "jamais se entregará".
Os filhos de Bolsonaro que não vivem com o pai podem visitá-lo, mas dentro de horários preestabelecidos: às quartas-feiras e sábados, em um dos seguintes horários: 8h às 10h, 11h às 13h e 14h às 16h.
"Fiquei bastante tempo sem ver o presidente Jair Bolsonaro e hoje tive a oportunidade de vê-lo e conversar. Mesmo estando em casa, é evidente que se trata de uma situação menos pior do que uma prisão, e isso precisa sempre ser lembrado", escreveu.
"Meu pai continua enfrentando crises de soluços intermináveis e ininterruptas, e sua saúde se deteriora rapidamente em razão das comorbidades e do cerceamento de liberdade", afirmou.
"Ainda assim, vejo o mesmo homem inacreditavelmente forte, resiliente e participativo. Sua 'máquina' não parou, como muitos insistem diariamente em cumprir a missão, mas tenho absoluta certeza de que, independentemente da maldade que tentam impor a um homem inocente, ele jamais se entregará", continuou.
"Como determinam as peculiares regras impostas, os filhos só podem visitá-lo por 2 horas às quartas e sábados, tendo ainda que dividir esse tempo entre os irmãos. É assim que deixo hoje a casa do presidente Jair Bolsonaro. Seguimos", concluiu.
Fiquei bastante tempo sem ver o presidente Jair Bolsonaro e hoje tive a oportunidade de vê-lo e conversar.
Mesmo estando em casa, é evidente que se trata de uma situação menos pior do que uma prisão, e isso precisa sempre ser lembrado. Afinal, ele ainda está preso e não cometeu… pic.twitter.com/oWdGFTqr5g
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou Bolsonaro cumpra prisão domiciliar humanitária temporária, inicialmente por 90 dias, a partir da alta médica, para que ele se recupere integralmente de uma broncopneumonia. O benefício será reavaliado pelo STF após o período.
A transferência de Bolsonaro da cela que ocupava, na chamada Papudinha, para a casa dele, em um bairro nobre de Brasília, foi determinada com restrições.
O magistrado proibiu o uso de telefone, celular ou dispositivos que permitam contato com o exterior, diretamente ou por terceiros. Mesmo nos casos de visitas autorizadas, os aparelhos eletrônicos deverão ser entregues aos policiais antes da entrada. Além dos horários de visitas para os filhos.
No último sábado (28), Moraes negou um pedido da defesa do ex-presidente para ampliar os horários de visitação em uma espécie de "acesso livre" aos filhos.
"O descumprimento das regras da prisão domiciliar humanitária temporária ou de qualquer uma das medidas cautelares implicará na revogação e ao retorno imediato ao regime fechado ou, se necessário for, ao hospital penitenciário", destacou o ministro na decisão.
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