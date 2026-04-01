Carlos Bolsonaro publicou foto com o pai, Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, após período da sua primeira visita, realizada ontem - Reprodução/ redes sociais

Carlos Bolsonaro publicou foto com o pai, Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, após período da sua primeira visita, realizada ontem Reprodução/ redes sociais

Publicado 01/04/2026 11:51

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) fez uma publicação na manhã desta quarta-feira (1º), após a primeira visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar . Nas redes sociais, o filho do ex-mandatário afirmou que sua saúde está "se deteriorando", mas que ele "jamais se entregará".

Os filhos de Bolsonaro que não vivem com o pai podem visitá-lo, mas dentro de horários preestabelecidos: às quartas-feiras e sábados, em um dos seguintes horários: 8h às 10h, 11h às 13h e 14h às 16h.

"Fiquei bastante tempo sem ver o presidente Jair Bolsonaro e hoje tive a oportunidade de vê-lo e conversar. Mesmo estando em casa, é evidente que se trata de uma situação menos pior do que uma prisão, e isso precisa sempre ser lembrado", escreveu.

"Meu pai continua enfrentando crises de soluços intermináveis e ininterruptas, e sua saúde se deteriora rapidamente em razão das comorbidades e do cerceamento de liberdade", afirmou.

"Ainda assim, vejo o mesmo homem inacreditavelmente forte, resiliente e participativo. Sua 'máquina' não parou, como muitos insistem diariamente em cumprir a missão, mas tenho absoluta certeza de que, independentemente da maldade que tentam impor a um homem inocente, ele jamais se entregará", continuou.

"Como determinam as peculiares regras impostas, os filhos só podem visitá-lo por 2 horas às quartas e sábados, tendo ainda que dividir esse tempo entre os irmãos. É assim que deixo hoje a casa do presidente Jair Bolsonaro. Seguimos", concluiu.

Fiquei bastante tempo sem ver o presidente Jair Bolsonaro e hoje tive a oportunidade de vê-lo e conversar.



Mesmo estando em casa, é evidente que se trata de uma situação menos pior do que uma prisão, e isso precisa sempre ser lembrado. Afinal, ele ainda está preso e não cometeu… pic.twitter.com/oWdGFTqr5g — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) April 1, 2026