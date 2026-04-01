Rodrigo Pacheco deixou o PSD para garantir apoio do PT nas eleições de 2026Edilson Rodrigues/Agência Senado
Rodrigo Pacheco se filia ao PSB de Alckmin de olho na disputa pelo governo de MG
Ex-presidente do Senado busca apoio de Lula à pré-candidatura
Rodrigo Pacheco se filia ao PSB de Alckmin de olho na disputa pelo governo de MG
Ex-presidente do Senado busca apoio de Lula à pré-candidatura
Em balanço, Marina destaca queda do desmatamento e maior fiscalização
Ministra deixa MMA após recuperação institucional iniciada em 2023
PM relata ao STF troca do carregador da tornozeleira de Bolsonaro
Equipamento foi substituído na madrugada de domingo para segunda
Anvisa descartou risco à saúde pública após furto de materiais biológicos, diz Unicamp
Conteúdo removido da universidade continha 24 vírus diferentes
Governo Lula decide enviar ao Congresso projeto de lei próprio sobre fim da escala 6x1
Tramitação lenta foi um dos fatores para o encaminhamento
Criação de autoridade climática é prioridade de Lula, diz Marina Silva
Ideia é estudada pelo governo desde 2023
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.