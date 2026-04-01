Rodrigo Pacheco deixou o PSD para garantir apoio do PT nas eleições de 2026 - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Rodrigo Pacheco deixou o PSD para garantir apoio do PT nas eleições de 2026Edilson Rodrigues/Agência Senado

Publicado 01/04/2026 20:50

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) filiou na noite desta quarta-feira, 1º, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de olho no apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à sua pré-candidatura ao governo de Minas Gerais.

O ato da filiação foi feito no diretório nacional do PSB, em Brasília, e contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), do presidente nacional da sigla e ex-prefeito de Recife, João Campos, e do ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB).

Pacheco deixou o PSD de Gilberto Kassab, que passou a ocupar o governo de Minas com Matheus Simões, vice de Romeu Zema (Novo), que se desincompatibilizou do cargo em meio a negociações para a eleição presidencial em outubro.

O PSD lançou nesta semana o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como postulante ao Palácio do Planalto, depois da desistência do governador paranaense, Ratinho Júnior.

Agora, num partido aliado do PT, Pacheco terá o caminho livre para disputar o governo mineiro. E poderá ter o apoio de Lula sem constrangimentos nem resistências internas.

O convite para Pacheco se filiar ao PSB foi feito num jantar com Alckmin, João e o ex-presidente da legenda, Carlos Siqueira, na semana passada. O argumento usado pelos socialistas para tentar convencer o senador foi de que, diferentemente de outros partidos em Minas, o PSB estaria fechado em torno de sua candidatura ao governo estadual.

O raciocínio visava demovê-lo da ideia de embarcar em outros partidos como, por exemplo, o MDB, que tem como pré-candidato o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo. A costura teve êxito.