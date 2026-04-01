Ampla concorrência e reserva de vagas são as duas novas modalidades de seleção do Prouni - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Ampla concorrência e reserva de vagas são as duas novas modalidades de seleção do ProuniRafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 01/04/2026 11:36

Os estudantes cotistas do Programa Universidade para Todos (Prouni), que permite o acesso a universidades particulares com bolsas, voltarão a concorrer nas duas modalidades de seleção: ampla concorrência e na reserva de vagas. As mudanças estão em decreto publicado nesta quarta-feira (1) no Diário Oficial da União.

“Nos processos seletivos do Prouni, os estudantes participantes de políticas afirmativas concorrerão, inicialmente, às bolsas destinadas à ampla concorrência e, se não for alcançada nota para ingresso por meio dessa modalidade, passarão a concorrer às bolsas destinadas à implementação de políticas afirmativas”, diz o texto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o objetivo da medida é corrigir uma mudança feita em 2022, que passou a exigir a participação exclusiva em apenas uma modalidade.



“A nova medida corrige uma distorção existente na aplicação das ações afirmativas, que limitava as possibilidades de participação dos estudantes. Anteriormente, mesmo com desempenho igual ou superior ao de candidatos da ampla concorrência, os cotistas permaneciam restritos à classificação exclusiva nas vagas reservadas”, explicou a pasta em comunicado.

As ações são voltadas às pessoas com deficiência e autodeclarados indígenas, pardos ou pretos. No ato de inscrição no processo seletivo do Prouni, o estudante deverá indicar se tem perfil para concorrer às bolsas destinadas a políticas afirmativas e se deseja concorrer também nessa modalidade.

Medida



O documento foi assinado pelo presidente Lula nessa terça-feira (31), em evento em São Paulo. O encontro comemorou os 21 anos do Programa Universidade Para Todos (Prouni), os 14 anos da implementação da Lei de Cotas Raciais na rede de ensino federal e os dez anos da formatura da primeira turma de cotistas.



O decreto trata ainda da quantidade de bolsas ofertadas pelo Prouni. De acordo com o texto, os percentuais para a oferta de bolsas destinadas à implementação de políticas afirmativas serão, no mínimo, iguais, respectivamente, aos percentuais de cidadãos autodeclarados indígenas, pardos ou pretos, e de pessoas com deficiência para seu próprio estado, considerando os dados do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Além das bolsas obrigatórias, será garantida ao menos uma vaga de cota por curso, turno e unidade, contanto que haja também o oferecimento de no mínimo uma bolsa para a ampla concorrência.

