Ampla concorrência e reserva de vagas são as duas novas modalidades de seleção do ProuniRafa Neddermeyer / Agência Brasil
“A nova medida corrige uma distorção existente na aplicação das ações afirmativas, que limitava as possibilidades de participação dos estudantes. Anteriormente, mesmo com desempenho igual ou superior ao de candidatos da ampla concorrência, os cotistas permaneciam restritos à classificação exclusiva nas vagas reservadas”, explicou a pasta em comunicado.
O documento foi assinado pelo presidente Lula nessa terça-feira (31), em evento em São Paulo. O encontro comemorou os 21 anos do Programa Universidade Para Todos (Prouni), os 14 anos da implementação da Lei de Cotas Raciais na rede de ensino federal e os dez anos da formatura da primeira turma de cotistas.
O decreto trata ainda da quantidade de bolsas ofertadas pelo Prouni. De acordo com o texto, os percentuais para a oferta de bolsas destinadas à implementação de políticas afirmativas serão, no mínimo, iguais, respectivamente, aos percentuais de cidadãos autodeclarados indígenas, pardos ou pretos, e de pessoas com deficiência para seu próprio estado, considerando os dados do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Além das bolsas obrigatórias, será garantida ao menos uma vaga de cota por curso, turno e unidade, contanto que haja também o oferecimento de no mínimo uma bolsa para a ampla concorrência.
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