O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fez uma nova postagem, nesta terça-feira (31), insultando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.
Em uma publicação, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou a direita por apoiar o magistrado no caso do vídeo gravado por ele, em um evento conservador, nos Estados Unidos, em que afirmou que gravava um vídeo para o pai.
"Estou vendo aí gente de direita dando razão para Moraes. Enquanto vocês continuarem aceitando como normal o que um psicopata faz, vocês vão continuar cada vez mais tomando pressão dele. Você não, né? Na verdade, o meu pai vai continuar cada vez mais tomando pressão dele. Porque é exatamente isso que ele faz. Ele faz isso, aí vai, as pessoas esquecem de tudo: 'aí, a culpa é do Eduardo", disse Eduardo em vídeo.
"O meu pai só está em prisão domiciliar porque ele está com medo de que ele morra na cadeia. Não pelo o que o Eduardo faz ou deixa de fazer no exterior. Ele sempre vai incomodar, se ele puder, ele vai fazer a maior maldade possível, mas ele precisa do ambiente correto para fazer isso, e o ambiente correto não aparece em meio a essa dor de cabeça toda que toda a Suprema Corte está tendo em meio aos escândalos de corrupção do Banco Master. Então, vamos aprender a jogar o jogo com as nossas regras, não com a regra deles", concluiu.
Na legenda da publicação, Eduardo ainda escreveu que a família não arriscou tudo para se submeter a Alexandre de Moraes e que "não há bajulação capaz de amenizar o apetite" do ministro.
Segundo ele, se o magistrado estiver disposto a cometer uma ilegalidade contra seu pai e sua família, fará isso se puder, independentemente de qualquer atitude sua. Acrescentou que, caso a ilegalidade não ocorra, não será por ele ter agido de forma conciliadora, mas porque as circunstâncias não permitiram.
O ex-deputado também afirmou que quem defende a adaptação aos "caprichos" de Moraes, para evitar piora na situação de seu pai, não entende como funciona a mente de um psicopata ou age por conveniência para tentar denegrir sua imagem, destacando que essas são, curiosamente, as mesmas pessoas que o chamam de covarde e frouxo.
Veja o vídeo:
Poucos entendem que o centro da atividade política se dá na construção do imaginário público. Se você fica refém dos parâmetros de imaginário e linguagem que seu adversário impõe, você se torna incapaz de vencê-lo.
O STF intimou a defesa do ex-mandatário para esclarecer uma suposta violação do uso de celular durante sua prisão domiciliar, que inclui a proibição de usar aparelho celular ou qualquer meio de comunicação externa, inclusive com a ajuda de terceiros.
A medida tem prazo de 90 dias, após o qual a situação será reavaliada, com possibilidade de nova perícia médica. Entre as condições fixadas estão o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de visitas de terceiros, para evitar risco de infecção.
"O peticionário vem observando de forma rigorosa, integral e permanente todas as condições fixadas para o cumprimento da prisão domiciliar humanitária, especialmente as vedações relativas ao uso de aparelhos de comunicação, utilização de redes sociais e gravação de vídeos ou áudios, diretamente ou por intermédio de terceiros, comprometendo-se a permanecer em absoluto cumprimento dessas e das demais medidas impostas", disse.
"Não há qualquer dado objetivo que indique comunicação atual, direta ou indireta, com o peticionário, tampouco gravação reprodução ou utilização de qualquer meio vedado no âmbito da prisão domiciliar humanitária temporária", completou a defesa.
Nesta terça-feira (31), o ministro determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se pronuncie sobre a declaração de Eduardo.
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