Ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro - Reprodução/ vídeo/ redes sociais

Ex-deputado federal Eduardo BolsonaroReprodução/ vídeo/ redes sociais

Publicado 01/04/2026 08:33 | Atualizado 01/04/2026 08:39





Em uma publicação, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou a direita por apoiar o magistrado no caso do vídeo gravado por ele, em um evento conservador, nos Estados Unidos, em que afirmou que



"Estou vendo aí gente de direita dando razão para Moraes. Enquanto vocês continuarem aceitando como normal o que um psicopata faz, vocês vão continuar cada vez mais tomando pressão dele. Você não, né? Na verdade, o meu pai vai continuar cada vez mais tomando pressão dele. Porque é exatamente isso que ele faz. Ele faz isso, aí vai, as pessoas esquecem de tudo: 'aí, a culpa é do Eduardo", disse Eduardo em vídeo.



"O meu pai só está em prisão domiciliar porque ele está com medo de que ele morra na cadeia. Não pelo o que o Eduardo faz ou deixa de fazer no exterior. Ele sempre vai incomodar, se ele puder, ele vai fazer a maior maldade possível, mas ele precisa do ambiente correto para fazer isso, e o ambiente correto não aparece em meio a essa dor de cabeça toda que toda a Suprema Corte está tendo em meio aos escândalos de corrupção do Banco Master. Então, vamos aprender a jogar o jogo com as nossas regras, não com a regra deles", concluiu. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fez uma nova postagem, nesta terça-feira (31), insultando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.Em uma publicação, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou a direita por apoiar o magistrado no caso do vídeo gravado por ele, em um evento conservador, nos Estados Unidos, em que afirmou que gravava um vídeo para o pai "Estou vendo aí gente de direita dando razão para Moraes. Enquanto vocês continuarem aceitando como normal o que um psicopata faz, vocês vão continuar cada vez mais tomando pressão dele. Você não, né? Na verdade, o meu pai vai continuar cada vez mais tomando pressão dele. Porque é exatamente isso que ele faz. Ele faz isso, aí vai, as pessoas esquecem de tudo: 'aí, a culpa é do Eduardo", disse Eduardo em vídeo."O meu pai só está em prisão domiciliar porque ele está com medo de que ele morra na cadeia. Não pelo o que o Eduardo faz ou deixa de fazer no exterior. Ele sempre vai incomodar, se ele puder, ele vai fazer a maior maldade possível, mas ele precisa do ambiente correto para fazer isso, e o ambiente correto não aparece em meio a essa dor de cabeça toda que toda a Suprema Corte está tendo em meio aos escândalos de corrupção do Banco Master. Então, vamos aprender a jogar o jogo com as nossas regras, não com a regra deles", concluiu.

Na legenda da publicação, Eduardo ainda escreveu que a família não arriscou tudo para se submeter a Alexandre de Moraes e que "não há bajulação capaz de amenizar o apetite" do ministro.

Segundo ele, se o magistrado estiver disposto a cometer uma ilegalidade contra seu pai e sua família, fará isso se puder, independentemente de qualquer atitude sua. Acrescentou que, caso a ilegalidade não ocorra, não será por ele ter agido de forma conciliadora, mas porque as circunstâncias não permitiram.

O ex-deputado também afirmou que quem defende a adaptação aos "caprichos" de Moraes, para evitar piora na situação de seu pai, não entende como funciona a mente de um psicopata ou age por conveniência para tentar denegrir sua imagem, destacando que essas são, curiosamente, as mesmas pessoas que o chamam de covarde e frouxo.

Veja o vídeo:

Poucos entendem que o centro da atividade política se dá na construção do imaginário público. Se você fica refém dos parâmetros de imaginário e linguagem que seu adversário impõe, você se torna incapaz de vencê-lo.



Se a minha atividade política for pautada pelo humor e ameaças… pic.twitter.com/7JIIzUVoko — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) March 31, 2026

O STF intimou a defesa do ex-mandatário para esclarecer uma suposta violação do uso de celular durante sua prisão domiciliar, que inclui a proibição de usar aparelho celular ou qualquer meio de comunicação externa, inclusive com a ajuda de terceiros.

A medida tem prazo de 90 dias, após o qual a situação será reavaliada, com possibilidade de nova perícia médica. Entre as condições fixadas estão o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de visitas de terceiros, para evitar risco de infecção.

Em resposta, os advogados de Bolsonaro garantiram que ele não teve ciência prévia da gravação feita pelo filho.

"O peticionário vem observando de forma rigorosa, integral e permanente todas as condições fixadas para o cumprimento da prisão domiciliar humanitária, especialmente as vedações relativas ao uso de aparelhos de comunicação, utilização de redes sociais e gravação de vídeos ou áudios, diretamente ou por intermédio de terceiros, comprometendo-se a permanecer em absoluto cumprimento dessas e das demais medidas impostas", disse.

"Não há qualquer dado objetivo que indique comunicação atual, direta ou indireta, com o peticionário, tampouco gravação reprodução ou utilização de qualquer meio vedado no âmbito da prisão domiciliar humanitária temporária", completou a defesa.

Nesta terça-feira (31), o ministro determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se pronuncie sobre a declaração de Eduardo.



