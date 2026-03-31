Voos foram confirmados pela empresa da mulher de Moraes, mas afirma que Vorcaro nunca esteve presenteReprodução/ internet
Alexandre de Moraes nega ter viajado em aviões de Vorcaro
Ministro e mulher contrataram, pelo menos sete vezes, jatinhos de empresa ligada ao banqueiro
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