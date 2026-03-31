Eduardo Bolsonaro é acusado de pressionar o governo dos Estados Unidos a impor sanções a autoridades brasileiras Saul Loeb / AFP
Moraes manda PGR se manifestar sobre vídeo que Eduardo Bolsonaro disse que mostraria ao pai
O ex-presidente está proibido de ter acesso a meios de comunicação com o exterior enquanto cumpre prisão domiciliar
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