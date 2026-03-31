Edson Fachin diz já ter iniciado diálogos com os outros ministros para o fim do inquérito das fake newsCarlos Alves Moura
Encerramento do inquérito das fake news está em pauta, diz Fachin
Processo foi aberto em 2019 para combater ameaças contra o STF
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Código de ética do STF: anteprojeto está em fase de elaboração
Texto poderá ser votado ainda este ano e prevê regras para participação de ministros em eventos e palestras
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Presidente do PL vai se reunir com o senador para tratar de atritos entre os irmãos e a ex-primeira-dama
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Wladimir Matos Soares integrava o chamado 'núcleo 3' da trama golpista e foi condenado pelo STF a 21 anos de prisão
Jornalista da comunicação do PSOL denuncia perseguição e ameaças
Mensagens chegaram a mencionar região em que o profissional mora e nome da mãe
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