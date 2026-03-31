Relator da CPI do INSS, Alfredo Gaspar, é acusado de estuprar uma menina de 13 anos em 2018Câmara dos Deputados
Relator da CPMI do INSS pede afastamento de 4 parlamentares que o acusaram de estupro
Alfredo Gaspar (PL-AL) se colocou à disposição para realizar exames de DNA para comprovar inocência
Relator da CPMI do INSS pede afastamento de 4 parlamentares que o acusaram de estupro
Alfredo Gaspar (PL-AL) se colocou à disposição para realizar exames de DNA para comprovar inocência
Moraes manda PGR se manifestar sobre vídeo que Eduardo Bolsonaro disse que mostraria ao pai
O ex-presidente está proibido de ter acesso a meios de comunicação com o exterior enquanto cumpre prisão domiciliar
CNC critica fim da escala 6x1 em agenda institucional entregue a Hugo Motta
Entidade defende negociação coletiva e alerta para possíveis impactos no setor produtivo
Encerramento do inquérito das fake news está em pauta, diz Fachin
Processo foi aberto em 2019 para combater ameaças contra o STF
Código de ética do STF: anteprojeto está em fase de elaboração
Texto poderá ser votado ainda este ano e prevê regras para participação de ministros em eventos e palestras
Valdemar: é preciso resolver os problemas da família Bolsonaro para Flávio ganhar as eleições
Presidente do PL vai se reunir com o senador para tratar de atritos entre os irmãos e a ex-primeira-dama
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.