Ao todo, estão sendo cumpridos 25 mandados de busca e apreensão - Divulgação/ PF

Ao todo, estão sendo cumpridos 25 mandados de busca e apreensãoDivulgação/ PF

Publicado 01/04/2026 08:59 | Atualizado 01/04/2026 09:11

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (1º), a Operação Inauditus. A ação tem como objetivo investigar um esquema de venda de decisões judiciais no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).

Ao todo, estão sendo cumpridos 25 mandados de busca e apreensão. Além disso, foram decretados a prisão preventiva do principal operador do esquema, o afastamento de cinco servidores, a proibição de acesso ao TJMA e de contato entre os investigados, o monitoramento eletrônico de seis pessoas e o sequestro e bloqueio de bens até o valor de R$ 50 milhões, de forma solidária entre os principais envolvidos.

Os desembargadores Antônio Pacheco Guerreira Jr, do Fórum de Imperatriz, e Luiz de França Belchior Silva, estão entre os alvos. Além deles, assessores, ex-assessores, juiz, advogado e ao menos um empresário.

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As medidas estão sendo realizadas nos gabinetes, escritórios de advocacia e pessoas jurídicas, cumpridas em São Luís, em São José de Ribamar, em Arari, em Balsas, em Bacabal e em Guimarães (MA); em Fortaleza (CE), em São Paulo (SP) e em Lagoa Seca (PB).

Segundo os investigadores, magistrados, assessores e outros envolvidos teriam atuado de forma coordenada para beneficiar uma das partes em um litígio agrário de alto valor, em troca de vantagens indevidas.

"Também foram identificadas movimentações financeiras com indícios de triangulação e de ocultação da origem ilícita dos recursos", disse a corporação.