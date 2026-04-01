Ao todo, estão sendo cumpridos 25 mandados de busca e apreensãoDivulgação/ PF
PF deflagra ação contra venda de decisões no Tribunal de Justiça do Maranhão
Operação realiza cumprimento de mandados, afastamento de servidores e sequestro de bens
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