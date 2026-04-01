Lancha naufragou após incêndio - Divulgação/CBMSC

Lancha naufragou após incêndioDivulgação/CBMSC

Publicado 01/04/2026 11:33

Uma lancha pegou fogo no mar, na manhã desta terça-feira (31), nas proximidades da Praia Mole, em Florianópolis, Santa Catarina. Dois homens foram resgatados pelos bombeiros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 8h40, e deslocou motos aquáticas até o local do incêndio.

As vítimas, dois homens que não tiveram a identidade divulgada, estavam conscientes e orientadas no momento do resgate. Eles foram transferidos para um barco particular que estava próximo à lancha.

Quando os militares se preparavam para combater as chamas, a embarcação naufragou. As causas do incêndio não foram divulgadas.