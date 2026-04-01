28 mandados de prisão preventiva e 28 de busca e apreensão foram cumpridos - Divulgação/Polícia Civil RS

28 mandados de prisão preventiva e 28 de busca e apreensão foram cumpridosDivulgação/Polícia Civil RS

Publicado 01/04/2026 11:50

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou nesta quarta-feira, 1º, uma ofensiva contra um grupo criminoso que atuava aliciando motoristas de aplicativos para o tráfico de drogas e o comércio ilegal de armas na Região Metropolitana de Porto Alegre. A Operação Nivek cumpriu 28 mandados de prisão preventiva e 28 de busca e apreensão contra detentos do sistema penitenciário envolvidos no esquema. Até o início da manhã, 19 pessoas foram presas.

Os criminosos comercializavam substâncias como maconha, ecstasy, LSD e MDMA. De acordo com a investigação, motoristas de aplicativos eram recrutados para atuar na distribuição dos entorpecentes. Além disso, detentos colaboravam com a organização de dentro de presídios, no planejamento de ações como sequestros e compra e venda de drogas.

A investigação teve início após uma denúncia de que um imóvel seria utilizado para o tráfico de drogas na cidade gaúcha de Esteio. Após diligências, um membro do grupo foi preso em flagrante com entorpecentes e cinco celulares foram apreendidos.

Com a quebra do sigilo telefônico dos aparelhos, a polícia identificou a atuação do grupo em outros crimes, entre eles, extorsão e sequestro.