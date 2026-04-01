28 mandados de prisão preventiva e 28 de busca e apreensão foram cumpridosDivulgação/Polícia Civil RS
Operação desarticula grupo que usava motoristas de aplicativo no tráfico de drogas
Esquema era controlado por presos em penitenciárias
Operação desarticula grupo que usava motoristas de aplicativo no tráfico de drogas
Esquema era controlado por presos em penitenciárias
Vídeo: Silvio Almeida quebra silêncio e se declara inocente na acusação de importunação sexual
Ex-ministro dos Direitos Humanos diz que foi demitido em 24 horas, sem ter direito à defesa
Prouni retoma disputa de cotistas também na ampla concorrência
'Objetivo da medida é corrigir uma mudança feita em 2022', diz MEC
Novos prazos para licença-paternidade valem a partir de 2027; entenda
Ampliação será gradual e alcançará 20 dias em 2029
Polícia Civil mira quadrilha especializada em furtos a joalherias em oito estados
Grupo usava acesso pelo teto, tecnologia para burlar alarmes e tinha até aeronave para apoio logístico
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.