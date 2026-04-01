Investigação mira esquema de declarações fiscais sigilosas de autoridades públicas e de seus familiares - Polícia Federal / Reprodução

Investigação mira esquema de declarações fiscais sigilosas de autoridades públicas e de seus familiaresPolícia Federal / Reprodução

Publicado 01/04/2026 14:58

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 1º, uma nova fase da Operação Exfil. Os agentes investigam um esquema da distribuição de informações fiscais sigilosas de autoridades públicas e de familiares a partir de acessos ilegais aos sistemas da Receita Federal.

Na ação, a PF cumpre um mandado de prisão preventiva e seis de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.