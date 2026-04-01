Investigação mira esquema de declarações fiscais sigilosas de autoridades públicas e de seus familiaresPolícia Federal / Reprodução
PF investiga invasão e vazamento de dados da Receita Federal
Nova fase da Operação Exfil apura divulgação de informações sigilosas
PF investiga invasão e vazamento de dados da Receita Federal
Nova fase da Operação Exfil apura divulgação de informações sigilosas
TCU investiga participação de funcionários públicos no desfile que homenageou Lula na Sapucaí
Ação foi protocolada pelo Novo
Caso Master: Nova governadora do DF diz que conversou com Durigan sobre soluções para o BRB
Gestão precisa levantar cerca de R$ 8 bilhões para capitalizar o Banco de Brasília
Vacinação: 'Imunizante da gripe não aumenta risco da doença', alerta Ministério da Saúde
Pasta rebateu informações falsas que circulam na internet
Lula diz que Faria Lima deve estar irritada com investimento em educação para pobres
Presidente voltou a criticar a elite econômica do País
Sexta-feira Santa terá nuvens e chuvas isoladas em quase todo o país
Segundo Inmet, tempo permanece quente nas regiões Norte e Nordeste