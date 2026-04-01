Pedido de abertura da CPI e investigações do Banco Master teriam relação já que Mendonça é o relator do caso no STFDivulgação
Senadores pedem que ação de instalação da CPI do Master vá para Mendonça
A relatoria do caso está com o ministro Kassio Nunes Marques
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