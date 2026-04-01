Pedido de abertura da CPI e investigações do Banco Master teriam relação já que Mendonça é o relator do caso no STF - Divulgação

Pedido de abertura da CPI e investigações do Banco Master teriam relação já que Mendonça é o relator do caso no STFDivulgação

Publicado 01/04/2026 17:03

Um grupo de senadores de direita pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que a ação que requer a instalação da CPI do Master seja redistribuída para o ministro André Mendonça. A relatoria está com o ministro Kassio Nunes Marques.

Os parlamentares alegaram que há relação entre o pedido para abrir a CPI e a investigações sobre o Banco Master, que está sob relatoria de Mendonça.

"Em hipóteses nas quais o processo superveniente guarda relação direta com feito anteriormente distribuído a outro Ministro, mostra-se juridicamente adequado que seja analisada a eventual prevenção, com a consequente remessa dos autos ao relator prevento, caso assim se reconheça, em observância à sistemática regimental desta Corte", afirmaram.

Assinam o pedido os senadores Eduardo Girão (Novo-CE), Marcos Pontes (PL-SP), Magno Malta (PL-ES), Damares Alves (Republicanos-DF), Alessandro Vieira (MDB-SE), Plínio Valério (PDSB-AM) e Esperidião Amin (PP-SC).

Mendonça também foi o relator da ação de parlamentares que pediam a prorrogação dos trabalhos da CPMI do INSS. Ele votou a favor do pedido, mas ficou isolado, seguido apenas pelo ministro Luiz Fux. Na ocasião, Nunes Marques também votou contra a prorrogação.