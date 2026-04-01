Discrepância entre quantidades de vagas por sexo na escola de cadetes foi vista como discriminatóriaDivulgação/Exército Brasileiro
MPF quer mais mulheres em escola de cadetes do Exército
De 440 vagas oferecidas em concurso, apenas 40 eram para mulheres
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